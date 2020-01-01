Токеномика на Swarm Network (SWM) Открийте ключова информация за Swarm Network (SWM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Swarm Network (SWM) Swarm is the blockchain for private equity. We bring high-return alternative asset classes to everyone and use AI to continuously improve investments. Официален уебсайт: https://www.swarmnetwork.org/ Бяла книга: https://indd.adobe.com/view/baed8d22-35a5-46d4-a730-8bcd04abd808 Купете SWM сега!

Токеномика и анализ на цената за Swarm Network (SWM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Swarm Network (SWM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 354.75K $ 354.75K $ 354.75K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 78.65M $ 78.65M $ 78.65M FDV (оценка при пълна реализация): $ 451.02K $ 451.02K $ 451.02K Рекорд за всички времена: $ 2.16 $ 2.16 $ 2.16 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00451024 $ 0.00451024 $ 0.00451024 Научете повече за цената на Swarm Network (SWM)

Токеномика на Swarm Network (SWM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Swarm Network (SWM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SWM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SWM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SWM, разгледайте цената в реално време на токените SWM!

Прогноза за цената за SWM Искате ли да знаете какъв път може да поеме SWM? Нашата страница за прогноза за цената SWM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SWM сега!

