Swappi is an automated market maker (AMM) based decentralized exchange (DEX) deployed on Conflux Network, allowing Conflux users to have a new venue to swap, stake, and earn yields on their crypto assets. As an AMM-based DEX, Swappi lets users trade, add liquidity, earn fees and LP tokens, stake LP tokens to earn PPI, and stake PPI for additional rewards and farming opportunities. Swappi is the very first DEX to launch on eSpace, an EVM-compatible smart contract execution environment build on top of Conflux that allows developers to deploy and execute Ethereum-native dApps and smart contracts within the Conflux ecosystem. Официален уебсайт: https://app.swappi.io

Токеномика и анализ на цената за Swappi (PPI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Swappi (PPI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 4.60M $ 4.60M $ 4.60M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 16.39K $ 16.39K $ 16.39K Рекорд за всички времена: $ 0.136383 $ 0.136383 $ 0.136383 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00100025 $ 0.00100025 $ 0.00100025 Текуща цена: $ 0.00356059 $ 0.00356059 $ 0.00356059 Научете повече за цената на Swappi (PPI)

Токеномика на Swappi (PPI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Swappi (PPI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PPI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PPI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PPI, разгледайте цената в реално време на токените PPI!

