Информация за цената за Suzaku Token (SUZ) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.04811919 24-часов нисък $ 0.050091 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.04811919 24-часов висок $ 0.050091 Рекорд за всички времена $ 0.204252 Най-ниска цена $ 0.04728917 Промяна на цената (1ч) +1.18% Промяна на цената (1д) +1.68% Промяна на цената (7д) +3.82%

Цената в реално време за Suzaku Token (SUZ) е$0.04922945. През последните 24 часа SUZ се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.04811919 до най-висока стойност $ 0.050091, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SUZ е $ 0.204252, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.04728917.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SUZ има промяна от +1.18% за последния час, +1.68% за 24 часа и +3.82% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Suzaku Token (SUZ)

Пазарна капитализация $ 1.41M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 4.88M Циркулиращо предлагане 28.87M Общо предлагане 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Suzaku Token е $ 1.41M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SUZ е 28.87M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 4.88M.