БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Suzaku Token днес е 0.04922945 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SUZ към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SUZ в MEXC сега.Цената в реално време на Suzaku Token днес е 0.04922945 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SUZ към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SUZ в MEXC сега.

Повече за SUZ

SUZценова информация

Какво представлява SUZ

Официален уебсайт на SUZ

Токеномика на SUZ

SUZ ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Suzaku Token Лого

Suzaku Token цена (SUZ)

Не се намира в списъка

1 SUZ към USD - цена в реално време:

$0.04922945
$0.04922945$0.04922945
+1.60%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Suzaku Token (SUZ) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:09:05 (UTC+8)

Информация за цената за Suzaku Token (SUZ) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.04811919
$ 0.04811919$ 0.04811919
24-часов нисък
$ 0.050091
$ 0.050091$ 0.050091
24-часов висок

$ 0.04811919
$ 0.04811919$ 0.04811919

$ 0.050091
$ 0.050091$ 0.050091

$ 0.204252
$ 0.204252$ 0.204252

$ 0.04728917
$ 0.04728917$ 0.04728917

+1.18%

+1.68%

+3.82%

+3.82%

Цената в реално време за Suzaku Token (SUZ) е$0.04922945. През последните 24 часа SUZ се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.04811919 до най-висока стойност $ 0.050091, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SUZ е $ 0.204252, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.04728917.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SUZ има промяна от +1.18% за последния час, +1.68% за 24 часа и +3.82% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Suzaku Token (SUZ)

$ 1.41M
$ 1.41M$ 1.41M

--
----

$ 4.88M
$ 4.88M$ 4.88M

28.87M
28.87M 28.87M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Suzaku Token е $ 1.41M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SUZ е 28.87M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 4.88M.

История на цените за Suzaku Token (SUZ) USD

През днешния ден промяната в цената на Suzaku Token към USD беше $ +0.00081381.
През последните 30 дни промяната в цената на Suzaku Token към USD беше $ -0.0217433385.
През последните 60 дни промяната в цената на Suzaku Token към USD беше $ -0.0298466044.
През последните 90 дни промяната в цената на Suzaku Token към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00081381+1.68%
30 дни$ -0.0217433385-44.16%
60 дни$ -0.0298466044-60.62%
90 дни$ 0--

Какво е Suzaku Token (SUZ)

Suzaku is the Decentralization Hub for Avalanche L1s.

It is a permissionless protocol allowing:

  • Anyone to (re)stake their assets to provide cryptoeconomic security
  • Anyone to curate (re)staking strategies for their delegators
  • Anyone to operate infrastructure to decentralize L1 blockchains
  • Anyone to create their L1 and secure their decentralization journey

Avalanche is a network of blockchains known for its flexibility and scalability, with a focus on Web3 gaming and other resource-demanding endeavours. Avalanche also caters to developers who wish to build their own blockchain networks for scalability, sovereignty, or regulatory reasons.

Each Avalanche chain (simply called “Avalanche L1”) is fully sovereign with its independent consensus and data layers, and specific security model, while remaining natively interoperable with other L1s of the Avalanche ecosystem.

Suzaku positions itself as the go-to protocol to help new L1s with all these challenging questions. In order to understand what they do, we should first briefly touch upon liquid staking through LSTs (Liquid Staking Tokens) and restaking.

In a simplified version, restaking is a powerful concept, where new L1s can “borrow” security from established networks in exchange for some rewards for validators. For L1s launching on Suzaku, this means the following benefits:

  • Solving the cold-start problem. New projects will struggle to attract enough validators to secure their network at launch. Restaking allows them to leverage existing stake on other networks. This provides them with immediate cryptoeconomic security without needing to bootstrap their own from scratch.
  • Increased gains for (re)stakers. Users can restake their tokens to secure multiple L1s, earning an APY from each of these. This increases the % amount one can make from their assets.

LSTs are tokenised representations of staked assets. You can think of them as tokenised receipts that confirm your stake, but also allow you to further use this receipt in DeFi. And besides the better capital efficiency, there’s another important aspect - simplicity. Staking itself is usually somewhat of a complex process for beginners, but getting your hands on an LST is as easy as buying any other token.

The new L1 benefits from this service in multiple ways. The fact that the LSTs allow for much greater capital efficiency, they act as a powerful catalyst for broader participation. This indirectly supports decentralization by encouraging broader participation in staking. If there is also sufficient liquidity on the LST, users can also efficiently exit their position instantaneously on the secondary markets, further increasing their appeal.

In essence, Suzaku is an automated marketplace to connect Avalanche validators with new Avalanche sovereign L1s, while boosting yields for stakers.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Suzaku Token (SUZ) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Suzaku Token (USD)

Колко ще струва Suzaku Token (SUZ) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Suzaku Token (SUZ) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Suzaku Token.

Проверете прогнозата за цената за Suzaku Token сега!

SUZ към местни валути

Токеномика на Suzaku Token (SUZ)

Разбирането на токеномиката на Suzaku Token (SUZ) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените SUZ сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Suzaku Token (SUZ)

Колко струва Suzaku Token (SUZ) днес?
Цената в реално време на SUZ в USD е 0.04922945 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на SUZ към USD?
Текущата цена на SUZ към USD е $ 0.04922945. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Suzaku Token?
Пазарната капитализация за SUZ е $ 1.41M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на SUZ?
Циркулиращото предлагане на SUZ е 28.87M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на SUZ?
SUZ постигна ATH цена от 0.204252 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на SUZ?
SUZ достигна ATL цена от 0.04728917 USD.
Какъв е обемът на търговията на SUZ?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за SUZ е -- USD.
Ще се повиши ли SUZ тази година?
SUZ може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за SUZ за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:09:05 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Suzaku Token (SUZ)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,248.06
$109,248.06$109,248.06

-0.88%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,844.67
$3,844.67$3,844.67

-0.41%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02695
$0.02695$0.02695

-16.25%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.49
$185.49$185.49

-1.41%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,844.67
$3,844.67$3,844.67

-0.41%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,248.06
$109,248.06$109,248.06

-0.88%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.49
$185.49$185.49

-1.41%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5022
$2.5022$2.5022

-0.86%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,081.07
$1,081.07$1,081.07

-0.30%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000714
$0.0000714$0.0000714

+42.80%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09181
$0.09181$0.09181

+818.10%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000650
$0.000650$0.000650

+225.00%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00033
$0.00033$0.00033

+83.33%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0039
$0.0039$0.0039

+56.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000103
$0.00000103$0.00000103

+60.93%

Memealchemy Лого

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000003175
$0.0000000000000000000000003175$0.0000000000000000000000003175

+22.16%