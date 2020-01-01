Токеномика на suwi (SUWI) Открийте ключова информация за suwi (SUWI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за suwi (SUWI) ART & GOOD VIBES! - Suwi , a sunny creature looking to brighten your day! WHAT IS $SUWI ABOUT? ART & GOOD VIBES Feeling low? Let Suwi's vibrant charm lift your spirits! We offer fun through art and videos, championing crypto awareness, and emphasizing life's essentials: Relationships, Health, Money. If you enjoy adorable content, share silly TikToks, or dive deep into charts, Suwi's your go-to! DA-DA-DA! NOTHING IS IMPOSSIBLE WITH SUWI. We got really STRONG FOUNDATION! Petriky - Founder Petriky is passionate about creating 3D animations and videos. His goal with Suwi is to produce shareable, relatable content for platforms like TikTok and Instagram, aimed at spreading positivity. As a content creator in the web3 space for over two years, Petriky believes that despite the challenges and uncertainties, Suwi can help foster a more positive outlook. Sophie - Artist Sophie is a European-based artist, specializing in fantasy-themed artwork, particularly known for her depiction of elven characters. Her inspiration behind Suwi is to design a creature that brings joy to everyone who views it. You Enthusiastic SUWI community member, driving our journey towards global recognition—while enjoying every moment along the way! Официален уебсайт: https://suwi.art/ Купете SUWI сега!

Токеномика и анализ на цената за suwi (SUWI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за suwi (SUWI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 206.55K $ 206.55K $ 206.55K Общо предлагане: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Циркулиращо предлагане: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (оценка при пълна реализация): $ 206.55K $ 206.55K $ 206.55K Рекорд за всички времена: $ 0.03992344 $ 0.03992344 $ 0.03992344 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00020756 $ 0.00020756 $ 0.00020756 Научете повече за цената на suwi (SUWI)

Токеномика на suwi (SUWI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на suwi (SUWI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SUWI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SUWI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SUWI, разгледайте цената в реално време на токените SUWI!

Прогноза за цената за SUWI Искате ли да знаете какъв път може да поеме SUWI? Нашата страница за прогноза за цената SUWI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SUWI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!