Токеномика на sUSDa (SUSDA) Открийте ключова информация за sUSDa (SUSDA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за sUSDa (SUSDA) Avalon Labs is creating an on-chain financial center for Bitcoin, offering BTC-backed lending, a Bitcoin-backed stablecoin, yield accounts, and a credit card. The goal is to make Bitcoin an active economic asset in global markets through a scalable and accessible network. USDa is the flagship CDP (Collateralized Debt Position) product based on Avalon's CeDeFi lending platform. The goal of USDa is to provide the best stablecoin solution for DeFi community with extremely high capital efficiency, stability and deep liquidity from BTC community. sUSDa is a yield-bearing version of USDa. By staking USDa, users receive sUSDa, which earns yield through borrowing rates and other protocol revenue. This mechanism allows users to generate scalable and sustainable returns, enhancing the value proposition of USDa in both DeFi and CeDeFi ecosystems. Официален уебсайт: https://www.avalonfinance.xyz/ Купете SUSDA сега!

Токеномика и анализ на цената за sUSDa (SUSDA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за sUSDa (SUSDA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 78.90M $ 78.90M $ 78.90M Общо предлагане: $ 78.19M $ 78.19M $ 78.19M Циркулиращо предлагане: $ 78.19M $ 78.19M $ 78.19M FDV (оценка при пълна реализация): $ 78.90M $ 78.90M $ 78.90M Рекорд за всички времена: $ 1.071 $ 1.071 $ 1.071 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.984449 $ 0.984449 $ 0.984449 Текуща цена: $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 Научете повече за цената на sUSDa (SUSDA)

Токеномика на sUSDa (SUSDA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на sUSDa (SUSDA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SUSDA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SUSDA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SUSDA, разгледайте цената в реално време на токените SUSDA!

