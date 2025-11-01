Информация за цената за Sus (SUS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00493113$ 0.00493113 $ 0.00493113 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.50% Промяна на цената (1д) +1.44% Промяна на цената (7д) -15.81% Промяна на цената (7д) -15.81%

Цената в реално време за Sus (SUS) е--. През последните 24 часа SUS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SUS е $ 0.00493113, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SUS има промяна от -0.50% за последния час, +1.44% за 24 часа и -15.81% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Sus (SUS)

Пазарна капитализация $ 17.10K$ 17.10K $ 17.10K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 17.10K$ 17.10K $ 17.10K Циркулиращо предлагане 999.66M 999.66M 999.66M Общо предлагане 999,656,220.854412 999,656,220.854412 999,656,220.854412

Текущата пазарна капитализация на Sus е $ 17.10K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SUS е 999.66M, като общото предлагане е 999656220.854412. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 17.10K.