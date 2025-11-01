Информация за цената за SURVIVE (SURVIVE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.00065775 Най-ниска цена $ 0.000011 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +3.54%

Цената в реално време за SURVIVE (SURVIVE) е$0.00001235. През последните 24 часа SURVIVE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SURVIVE е $ 0.00065775, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.000011.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SURVIVE има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +3.54% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за SURVIVE (SURVIVE)

Пазарна капитализация $ 12.34K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 12.34K Циркулиращо предлагане 999.40M Общо предлагане 999,398,444.655893

Текущата пазарна капитализация на SURVIVE е $ 12.34K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SURVIVE е 999.40M, като общото предлагане е 999398444.655893. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 12.34K.