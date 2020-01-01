Токеномика на Survarium (SURV) Открийте ключова информация за Survarium (SURV), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Survarium (SURV) Survarium is a Web3 Play-to-Earn roguelike blending intense action, strategic progression, and real blockchain rewards. Inspired by Brotato and Vampire Survivors, it throws players into chaotic 15-minute survival runs where every decision counts. Equip 6 unique weapons, stack powerful passive items, and collect artifacts with game-changing effects—some boosting your power, others adding risk. Built for those who thrive under pressure, Survarium rewards skill, adaptability, and grit. Every run offers new upgrade paths, randomized challenges, and the chance to earn real value through the $SURV token. Backed by a transparent and sustainable tokenomics model, $SURV powers the in-game economy, NFT item marketplace, staking, and future governance. With 85% of tokens available to the public and all in-game revenue reinvested into development, token burns, and community growth, Survarium is designed to evolve with its players. Официален уебсайт: https://survariumbsc.com/ Бяла книга: https://survarium.gitbook.io/survarium Купете SURV сега!

Токеномика и анализ на цената за Survarium (SURV) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Survarium (SURV), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 471.83K $ 471.83K $ 471.83K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 471.83K $ 471.83K $ 471.83K Рекорд за всички времена: $ 0.00135913 $ 0.00135913 $ 0.00135913 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00047026 $ 0.00047026 $ 0.00047026 Научете повече за цената на Survarium (SURV)

Токеномика на Survarium (SURV): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Survarium (SURV) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SURV токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SURV токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SURV, разгледайте цената в реално време на токените SURV!

