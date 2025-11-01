SURREAL AI цена (SURREAL)
-0.31%
+4.24%
-20.46%
-20.46%
Цената в реално време за SURREAL AI (SURREAL) е$0.00002059. През последните 24 часа SURREAL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001974 до най-висока стойност $ 0.000022, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SURREAL е $ 0.00041113, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001034.
Що се отнася до краткосрочното представяне, SURREAL има промяна от -0.31% за последния час, +4.24% за 24 часа и -20.46% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
Текущата пазарна капитализация на SURREAL AI е $ 20.59K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SURREAL е 999.95M, като общото предлагане е 999947317.781994. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 20.59K.
През днешния ден промяната в цената на SURREAL AI към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на SURREAL AI към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на SURREAL AI към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на SURREAL AI към USD беше $ 0.
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
|Днес
|$ 0
|+4.24%
|30 дни
|$ 0
|--
|60 дни
|$ 0
|--
|90 дни
|$ 0
|--
This project is a memecoin centered around the creation, distribution, and promotion of “AI brain rot” style memes, heavily inspired by chaotic, fast-paced, and surreal content found on platforms like TikTok. Our goal is to embrace and amplify a new wave of internet humor by leveraging artificial intelligence to generate memes that capture the absurdity, randomness, and cultural relevance of viral TikTok trends. This type of content is characterized by overstimulating visuals, distorted audio, and nonsensical humor — a format that has become a defining feature of modern meme culture, especially among younger audiences such as Gen Z.
The memecoin serves as both a digital asset and a cultural vehicle, aiming to unite communities who thrive on irony, satire, and experimental internet art. It brings together blockchain technology, AI content generation, and social media virality into one ecosystem where users can create, share, and engage with content while being rewarded through token incentives. Users will be able to participate in meme contests, collaborate on AI-generated meme formats, and vote on the best brain rot creations — all within a decentralized and gamified environment.
By aligning a memecoin with this evolving content style, the project taps into a fast-growing digital subculture that values creativity, speed, and irreverence over traditional content formats. The token itself becomes a symbol of participation in this movement — not just a speculative asset, but a tool for interaction and expression within the meme economy. Through strategic partnerships with AI developers, meme creators, and TikTok influencers, the project will constantly evolve alongside internet trends, ensuring the content remains fresh, engaging, and virally potent.
Additionally, the project aims to create open-source AI tools that allow anyone to generate brain rot-style memes without prior editing or design experience, further democratizing meme creation. This empowers everyday users to join the creative process and amplifies the reach and relatability of the content. As more users participate, the memecoin gains utility, visibility, and value, reinforcing the community-led nature of the ecosystem.
Колко ще струва SURREAL AI (SURREAL) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от SURREAL AI (SURREAL) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за SURREAL AI.
Проверете прогнозата за цената за SURREAL AI сега!
Разбирането на токеномиката на SURREAL AI (SURREAL) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените SURREAL сега!
|Време (UTC+8)
|Тип
|Информация
|10-31 05:09:00
|Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
|10-31 01:38:24
|Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
|10-30 11:46:23
|Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
|10-30 07:20:09
|Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
|10-28 21:35:49
|Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
|10-28 14:23:33
|Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%
