Цената в реално време на SURREAL AI днес е 0.00002059 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SURREAL към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SURREAL в MEXC сега.

Повече за SURREAL

SURREALценова информация

Какво представлява SURREAL

Официален уебсайт на SURREAL

Токеномика на SURREAL

SURREAL ценова прогноза

SURREAL AI Лого

SURREAL AI цена (SURREAL)

Не се намира в списъка

1 SURREAL към USD - цена в реално време:

--
----
+4.20%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
SURREAL AI (SURREAL) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:57:48 (UTC+8)

Информация за цената за SURREAL AI (SURREAL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00001974
$ 0.00001974$ 0.00001974
24-часов нисък
$ 0.000022
$ 0.000022$ 0.000022
24-часов висок

$ 0.00001974
$ 0.00001974$ 0.00001974

$ 0.000022
$ 0.000022$ 0.000022

$ 0.00041113
$ 0.00041113$ 0.00041113

$ 0.00001034
$ 0.00001034$ 0.00001034

-0.31%

+4.24%

-20.46%

-20.46%

Цената в реално време за SURREAL AI (SURREAL) е$0.00002059. През последните 24 часа SURREAL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001974 до най-висока стойност $ 0.000022, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SURREAL е $ 0.00041113, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001034.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SURREAL има промяна от -0.31% за последния час, +4.24% за 24 часа и -20.46% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за SURREAL AI (SURREAL)

$ 20.59K
$ 20.59K$ 20.59K

--
----

$ 20.59K
$ 20.59K$ 20.59K

999.95M
999.95M 999.95M

999,947,317.781994
999,947,317.781994 999,947,317.781994

Текущата пазарна капитализация на SURREAL AI е $ 20.59K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SURREAL е 999.95M, като общото предлагане е 999947317.781994. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 20.59K.

История на цените за SURREAL AI (SURREAL) USD

През днешния ден промяната в цената на SURREAL AI към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на SURREAL AI към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на SURREAL AI към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на SURREAL AI към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+4.24%
30 дни$ 0--
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е SURREAL AI (SURREAL)

This project is a memecoin centered around the creation, distribution, and promotion of “AI brain rot” style memes, heavily inspired by chaotic, fast-paced, and surreal content found on platforms like TikTok. Our goal is to embrace and amplify a new wave of internet humor by leveraging artificial intelligence to generate memes that capture the absurdity, randomness, and cultural relevance of viral TikTok trends. This type of content is characterized by overstimulating visuals, distorted audio, and nonsensical humor — a format that has become a defining feature of modern meme culture, especially among younger audiences such as Gen Z.

The memecoin serves as both a digital asset and a cultural vehicle, aiming to unite communities who thrive on irony, satire, and experimental internet art. It brings together blockchain technology, AI content generation, and social media virality into one ecosystem where users can create, share, and engage with content while being rewarded through token incentives. Users will be able to participate in meme contests, collaborate on AI-generated meme formats, and vote on the best brain rot creations — all within a decentralized and gamified environment.

By aligning a memecoin with this evolving content style, the project taps into a fast-growing digital subculture that values creativity, speed, and irreverence over traditional content formats. The token itself becomes a symbol of participation in this movement — not just a speculative asset, but a tool for interaction and expression within the meme economy. Through strategic partnerships with AI developers, meme creators, and TikTok influencers, the project will constantly evolve alongside internet trends, ensuring the content remains fresh, engaging, and virally potent.

Additionally, the project aims to create open-source AI tools that allow anyone to generate brain rot-style memes without prior editing or design experience, further democratizing meme creation. This empowers everyday users to join the creative process and amplifies the reach and relatability of the content. As more users participate, the memecoin gains utility, visibility, and value, reinforcing the community-led nature of the ecosystem.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

SURREAL AI (SURREAL) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за SURREAL AI (USD)

Колко ще струва SURREAL AI (SURREAL) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от SURREAL AI (SURREAL) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за SURREAL AI.

Проверете прогнозата за цената за SURREAL AI сега!

SURREAL към местни валути

Токеномика на SURREAL AI (SURREAL)

Разбирането на токеномиката на SURREAL AI (SURREAL) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените SURREAL сега!

Хората също питат: Други въпроси относно SURREAL AI (SURREAL)

Колко струва SURREAL AI (SURREAL) днес?
Цената в реално време на SURREAL в USD е 0.00002059 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на SURREAL към USD?
Текущата цена на SURREAL към USD е $ 0.00002059. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на SURREAL AI?
Пазарната капитализация за SURREAL е $ 20.59K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на SURREAL?
Циркулиращото предлагане на SURREAL е 999.95M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на SURREAL?
SURREAL постигна ATH цена от 0.00041113 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на SURREAL?
SURREAL достигна ATL цена от 0.00001034 USD.
Какъв е обемът на търговията на SURREAL?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за SURREAL е -- USD.
Ще се повиши ли SURREAL тази година?
SURREAL може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за SURREAL за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:57:48 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за SURREAL AI (SURREAL)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

