Текущата пазарна капитализация на SURREAL AI е $ 20.59K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SURREAL е 999.95M, като общото предлагане е 999947317.781994. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 20.59K.

Цената в реално време за SURREAL AI (SURREAL) е$0.00002059. През последните 24 часа SURREAL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001974 до най-висока стойност $ 0.000022, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SURREAL е $ 0.00041113, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001034.

История на цените за SURREAL AI (SURREAL) USD

През днешния ден промяната в цената на SURREAL AI към USD беше $ 0.

През последните 30 дни промяната в цената на SURREAL AI към USD беше $ 0.

През последните 60 дни промяната в цената на SURREAL AI към USD беше $ 0.

През последните 90 дни промяната в цената на SURREAL AI към USD беше $ 0.