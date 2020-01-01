Токеномика на Surfing Coco (COCO)
Информация за Surfing Coco (COCO)
On a lush island in Southeast Asia, there lives a cool surfing coconut dude named Coco. Coco dreams of a future where $COCO, the cryptocurrency named after him, skyrockets in value, bringing prosperity to all its holders and enable them to join his surfing vibes the whole time. Driven by this dream, Coco embarks on a daring journey to make this vision a reality.
Imagine chilling with Coco on its beach, shredding the gnarliest waves and enjoying financial freedom.
Токеномика и анализ на цената за Surfing Coco (COCO)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Surfing Coco (COCO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Surfing Coco (COCO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Surfing Coco (COCO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой COCO токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой COCO токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на COCO, разгледайте цената в реално време на токените COCO!
Прогноза за цената за COCO
Искате ли да знаете какъв път може да поеме COCO? Нашата страница за прогноза за цената COCO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.