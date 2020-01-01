Токеномика на Surfing Coco (COCO) Открийте ключова информация за Surfing Coco (COCO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Surfing Coco (COCO) On a lush island in Southeast Asia, there lives a cool surfing coconut dude named Coco. Coco dreams of a future where $COCO, the cryptocurrency named after him, skyrockets in value, bringing prosperity to all its holders and enable them to join his surfing vibes the whole time. Driven by this dream, Coco embarks on a daring journey to make this vision a reality. Imagine chilling with Coco on its beach, shredding the gnarliest waves and enjoying financial freedom. Официален уебсайт: https://cococoin.wtf Купете COCO сега!

Токеномика и анализ на цената за Surfing Coco (COCO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Surfing Coco (COCO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 8.56K $ 8.56K $ 8.56K Общо предлагане: $ 791.82M $ 791.82M $ 791.82M Циркулиращо предлагане: $ 791.82M $ 791.82M $ 791.82M FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.56K $ 8.56K $ 8.56K Рекорд за всички времена: $ 0.00105063 $ 0.00105063 $ 0.00105063 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Surfing Coco (COCO)

Токеномика на Surfing Coco (COCO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Surfing Coco (COCO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой COCO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой COCO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на COCO, разгледайте цената в реално време на токените COCO!

Прогноза за цената за COCO Искате ли да знаете какъв път може да поеме COCO? Нашата страница за прогноза за цената COCO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените COCO сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!