Информация за SURF (SURF) $SURF is a utility-focused token launched on PulseChain by the Crypto Paradise team. Designed to reward long-term holders, $SURF incorporates deflationary mechanics including automatic buybacks, burns, and real-time reflections distributed on every trade. Holders gain access to a private DAO group with exclusive investment opportunities and early-stage presales. Additionally, $SURF integrates with the broader Crypto Paradise ecosystem, including VIP perks such as discounted access to IRL retreats and events. Its purpose is to build a community-driven network that combines on-chain financial utility with real-world lifestyle benefits. Официален уебсайт: https://cryptoparadise.net/surf/ Купете SURF сега!

Токеномика и анализ на цената за SURF (SURF) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SURF (SURF), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Рекорд за всички времена: $ 0.03671856 $ 0.03671856 $ 0.03671856 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0096459 $ 0.0096459 $ 0.0096459 Текуща цена: $ 0.01487201 $ 0.01487201 $ 0.01487201 Научете повече за цената на SURF (SURF)

Токеномика на SURF (SURF): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SURF (SURF) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SURF токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SURF токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SURF, разгледайте цената в реално време на токените SURF!

Прогноза за цената за SURF Искате ли да знаете какъв път може да поеме SURF? Нашата страница за прогноза за цената SURF съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SURF сега!

