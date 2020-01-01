Токеномика на SupportFi AI (SFAI) Открийте ключова информация за SupportFi AI (SFAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SupportFi AI (SFAI) SupportFi AI is a Customer Support as a Service (CSaaS) platform that enables businesses to deliver exceptional support through multiple communication channels. From phone calls to SMS and customizable web SDKs. With AI-powered support and a no-code SDK for easy integration,engagement, enabling businesses to connect smarter, faster, and across platforms.It's the future of scalable, efficient support solutions. Официален уебсайт: https://supportfi.tech Бяла книга: https://support-finance-ai.gitbook.io/support-finance-ai-docs Купете SFAI сега!

Токеномика и анализ на цената за SupportFi AI (SFAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SupportFi AI (SFAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7,20K $ 7,20K $ 7,20K Общо предлагане: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Циркулиращо предлагане: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 7,20K $ 7,20K $ 7,20K Рекорд за всички времена: $ 1,75 $ 1,75 $ 1,75 Най-ниска стойност за целия период: $ 0,00401378 $ 0,00401378 $ 0,00401378 Текуща цена: $ 0,00719759 $ 0,00719759 $ 0,00719759 Научете повече за цената на SupportFi AI (SFAI)

Токеномика на SupportFi AI (SFAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SupportFi AI (SFAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SFAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SFAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SFAI, разгледайте цената в реално време на токените SFAI!

Прогноза за цената за SFAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме SFAI? Нашата страница за прогноза за цената SFAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SFAI сега!

