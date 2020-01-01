Токеномика на SuperWalk GRND (GRND) Открийте ключова информация за SuperWalk GRND (GRND), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SuperWalk GRND (GRND) SuperWalk team has a vision that we make building active and healthy habits easier around the world. By operating community-based running app ‘Proground’ for 9 months, SuperWalk team carried out R&D on walking pattern recognition, GPS tracking and Vehicle Detection. In SuperWalk ecosystem, walkers and runners buy NFT shoes to start Pro Mode, earn $GRND by moving at the targeted speed and upgrade them to get more rewards. In addition, non-crypto users can access SuperWalk ecosystem by just downloading and earning a small amount of $WALK in Basic Mode. SuperWalk has a vision that holders use their NFT shoes on ZEPETO metaverse with 300 million users and get real sneakers from Kream, which is the fastest growing sneakers resell platform in East Asia. By integrating in-app exercise data, metaverse communities and tangible shoes rewards, SuperWalk will create a unique fitness ecosystem around the world. Официален уебсайт: https://superwalk.io Купете GRND сега!

Токеномика и анализ на цената за SuperWalk GRND (GRND) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SuperWalk GRND (GRND), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 41.08M $ 41.08M $ 41.08M Общо предлагане: $ 987.52M $ 987.52M $ 987.52M Циркулиращо предлагане: $ 707.66M $ 707.66M $ 707.66M FDV (оценка при пълна реализация): $ 57.33M $ 57.33M $ 57.33M Рекорд за всички времена: $ 0.384843 $ 0.384843 $ 0.384843 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.03780593 $ 0.03780593 $ 0.03780593 Текуща цена: $ 0.05801 $ 0.05801 $ 0.05801 Научете повече за цената на SuperWalk GRND (GRND)

Токеномика на SuperWalk GRND (GRND): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SuperWalk GRND (GRND) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GRND токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GRND токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GRND, разгледайте цената в реално време на токените GRND!

Прогноза за цената за GRND Искате ли да знаете какъв път може да поеме GRND? Нашата страница за прогноза за цената GRND съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GRND сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!