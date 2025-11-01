Информация за цената за Superseed (SUPR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00057139 $ 0.00057139 $ 0.00057139 24-часов нисък $ 0.00060732 $ 0.00060732 $ 0.00060732 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00057139$ 0.00057139 $ 0.00057139 24-часов висок $ 0.00060732$ 0.00060732 $ 0.00060732 Рекорд за всички времена $ 0.00355003$ 0.00355003 $ 0.00355003 Най-ниска цена $ 0.00056942$ 0.00056942 $ 0.00056942 Промяна на цената (1ч) +1.30% Промяна на цената (1д) +6.20% Промяна на цената (7д) -13.39% Промяна на цената (7д) -13.39%

Цената в реално време за Superseed (SUPR) е$0.00060809. През последните 24 часа SUPR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00057139 до най-висока стойност $ 0.00060732, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SUPR е $ 0.00355003, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00056942.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SUPR има промяна от +1.30% за последния час, +6.20% за 24 часа и -13.39% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Superseed (SUPR)

Пазарна капитализация $ 902.91K$ 902.91K $ 902.91K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 6.07M$ 6.07M $ 6.07M Циркулиращо предлагане 1.49B 1.49B 1.49B Общо предлагане 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Superseed е $ 902.91K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SUPR е 1.49B, като общото предлагане е 10000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.07M.