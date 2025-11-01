Информация за цената за SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1.035 $ 1.035 $ 1.035 24-часов нисък $ 1.05 $ 1.05 $ 1.05 24-часов висок 24-часов нисък $ 1.035$ 1.035 $ 1.035 24-часов висок $ 1.05$ 1.05 $ 1.05 Рекорд за всички времена $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Най-ниска цена $ 0.938938$ 0.938938 $ 0.938938 Промяна на цената (1ч) -0.01% Промяна на цената (1д) +0.35% Промяна на цената (7д) +0.18% Промяна на цената (7д) +0.18%

Цената в реално време за SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) е$1.041. През последните 24 часа SSUPERUSD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.035 до най-висока стойност $ 1.05, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SSUPERUSD е $ 1.11, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.938938.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SSUPERUSD има промяна от -0.01% за последния час, +0.35% за 24 часа и +0.18% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD)

Пазарна капитализация $ 3.40M$ 3.40M $ 3.40M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 3.40M$ 3.40M $ 3.40M Циркулиращо предлагане 3.26M 3.26M 3.26M Общо предлагане 3,264,797.40365 3,264,797.40365 3,264,797.40365

Текущата пазарна капитализация на SuperReturn sSuperUSD е $ 3.40M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SSUPERUSD е 3.26M, като общото предлагане е 3264797.40365. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.40M.