Информация за Supernova Shards Life Coin (LFC) Supernova Shards is a sci-fi sandbox survival MMORPG in an open world featuring indirect controls and an open economy with play & earn mechanics. Life Coin (LFC) serves as the main in-game currency. It is used primarily to trade items in the game world. In addition, only LFC can pay for Reborn Tech subscription, Blueprints (NFT) and earn LFS (gov tokens) via staking. Официален уебсайт: https://supernovashards.world/ Бяла книга: https://supernovashards.world/docs/supernova-shards_whitepaper.pdf

Токеномика и анализ на цената за Supernova Shards Life Coin (LFC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Supernova Shards Life Coin (LFC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 11.94M $ 11.94M $ 11.94M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 74.40K $ 74.40K $ 74.40K Рекорд за всички времена: $ 0.366715 $ 0.366715 $ 0.366715 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00182784 $ 0.00182784 $ 0.00182784 Текуща цена: $ 0.00622917 $ 0.00622917 $ 0.00622917 Научете повече за цената на Supernova Shards Life Coin (LFC)

Токеномика на Supernova Shards Life Coin (LFC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Supernova Shards Life Coin (LFC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LFC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LFC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LFC, разгледайте цената в реално време на токените LFC!

Прогноза за цената за LFC Искате ли да знаете какъв път може да поеме LFC? Нашата страница за прогноза за цената LFC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

