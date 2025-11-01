Информация за цената за SUPERIOR (SUPERIOR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00004075 - $ 0.00004309
24-часов нисък: $ 0.00004075
24-часов висок: $ 0.00004309
Рекорд за всички времена: $ 0.00055992
Най-ниска цена: $ 0.00002536
Промяна на цената (1ч): +1.06%
Промяна на цената (1д): +1.43%
Промяна на цената (7д): -7.33%

Цената в реално време за SUPERIOR (SUPERIOR) е$0.00004155. През последните 24 часа SUPERIOR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00004075 до най-висока стойност $ 0.00004309, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SUPERIOR е $ 0.00055992, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00002536.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SUPERIOR има промяна от +1.06% за последния час, +1.43% за 24 часа и -7.33% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за SUPERIOR (SUPERIOR)

Пазарна капитализация: $ 373.36K
Обем (24 часа): --
Напълно разредена пазарна капитализация: $ 414.03K
Циркулиращо предлагане: 9.02B
Общо предлагане: 10,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на SUPERIOR е $ 373.36K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SUPERIOR е 9.02B, като общото предлагане е 10000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 414.03K.