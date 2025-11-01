Информация за цената за SuperGrok (SUPERGROK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00007568 $ 0.00007568 $ 0.00007568 24-часов нисък $ 0.00007998 $ 0.00007998 $ 0.00007998 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00007568$ 0.00007568 $ 0.00007568 24-часов висок $ 0.00007998$ 0.00007998 $ 0.00007998 Рекорд за всички времена $ 0.00501917$ 0.00501917 $ 0.00501917 Най-ниска цена $ 0.00005728$ 0.00005728 $ 0.00005728 Промяна на цената (1ч) -0.28% Промяна на цената (1д) +3.25% Промяна на цената (7д) +0.79% Промяна на цената (7д) +0.79%

Цената в реално време за SuperGrok (SUPERGROK) е$0.00007814. През последните 24 часа SUPERGROK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00007568 до най-висока стойност $ 0.00007998, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SUPERGROK е $ 0.00501917, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00005728.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SUPERGROK има промяна от -0.28% за последния час, +3.25% за 24 часа и +0.79% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за SuperGrok (SUPERGROK)

Пазарна капитализация $ 78.14K$ 78.14K $ 78.14K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 78.14K$ 78.14K $ 78.14K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на SuperGrok е $ 78.14K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SUPERGROK е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 78.14K.