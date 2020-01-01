Токеномика на SuperFruits AI (SUPAI) Открийте ключова информация за SuperFruits AI (SUPAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SuperFruits AI (SUPAI) Superfruits AI is redefining the Web3 landscape with an ecosystem of fruit-themed AI agents offering specialized insights and services, ranging from blockchain security to market sentiment analysis. Building on this vibrant foundation, we're introducing groundbreaking features like a proprietary Web3-trained AI model, an interactive Virtual Research Room, and the innovative concept of "Juices." These "Juices" empower high token holders to mix and match agents' capabilities, creating custom virtual rooms where agents collaborate on tailored analyses for portfolios or projects. By blending cutting-edge AI with gamified user experiences, Superfruits AI positions itself as a pioneer in Web3 analytics, offering unique tools that not only secure but also enrich the decentralized journey for every user. Официален уебсайт: https://www.superfruits.io Купете SUPAI сега!

Токеномика и анализ на цената за SuperFruits AI (SUPAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SuperFruits AI (SUPAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 17.77K $ 17.77K $ 17.77K Общо предлагане: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M Циркулиращо предлагане: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M FDV (оценка при пълна реализация): $ 17.77K $ 17.77K $ 17.77K Рекорд за всички времена: $ 0.0047848 $ 0.0047848 $ 0.0047848 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на SuperFruits AI (SUPAI)

Токеномика на SuperFruits AI (SUPAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SuperFruits AI (SUPAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SUPAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SUPAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SUPAI, разгледайте цената в реално време на токените SUPAI!

Прогноза за цената за SUPAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме SUPAI? Нашата страница за прогноза за цената SUPAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SUPAI сега!

