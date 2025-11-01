Информация за цената за supercoin (SUPERCOIN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +0.84% Промяна на цената (7д) -5.51% Промяна на цената (7д) -5.51%

Цената в реално време за supercoin (SUPERCOIN) е--. През последните 24 часа SUPERCOIN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SUPERCOIN е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SUPERCOIN има промяна от -- за последния час, +0.84% за 24 часа и -5.51% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за supercoin (SUPERCOIN)

Пазарна капитализация $ 8.72K$ 8.72K $ 8.72K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 8.72K$ 8.72K $ 8.72K Циркулиращо предлагане 998.75M 998.75M 998.75M Общо предлагане 998,747,959.597902 998,747,959.597902 998,747,959.597902

Текущата пазарна капитализация на supercoin е $ 8.72K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SUPERCOIN е 998.75M, като общото предлагане е 998747959.597902. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.72K.