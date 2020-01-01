Токеномика на Super Suiyan (SUIYAN) Открийте ключова информация за Super Suiyan (SUIYAN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Super Suiyan (SUIYAN) Super Suiyan is a nostalgic trip to our anime childhood (or adulthood) with a combination of degeneracy from the web3 space. It's a fictional character who's body is inspired by the Sui chains logo which is the water drop, and it's hair is inspired by the fictional characters of the Japanese Manga series Dragonball. The Suiyan goes Super when it levels up, which is a direct reference to the Sui networks ascend in becoming one of the top chains Официален уебсайт: https://suiyancoin.com Купете SUIYAN сега!

Токеномика и анализ на цената за Super Suiyan (SUIYAN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Super Suiyan (SUIYAN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 553.65K $ 553.65K $ 553.65K Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 9.88B $ 9.88B $ 9.88B FDV (оценка при пълна реализация): $ 560.12K $ 560.12K $ 560.12K Рекорд за всички времена: $ 0.00207716 $ 0.00207716 $ 0.00207716 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Super Suiyan (SUIYAN)

Токеномика на Super Suiyan (SUIYAN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Super Suiyan (SUIYAN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SUIYAN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SUIYAN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SUIYAN, разгледайте цената в реално време на токените SUIYAN!

