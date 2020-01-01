Токеномика на Super President Trump 47 (TRUMP47) Открийте ключова информация за Super President Trump 47 (TRUMP47), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Super President Trump 47 (TRUMP47) Super President Trump 47 is a community-centric token that aims to unite and energize supporters through shared experiences and meaningful engagement. Built with a focus on fostering an inclusive and active community, TRUMP47 provides access to exclusive events, content, and opportunities for collaboration. The token is designed to encourage participation, creating a space where members can connect, share ideas, and contribute to a larger vision. By holding TRUMP47, users become part of a network that celebrates shared values, promotes interaction, and supports initiatives that benefit the entire community. The project emphasizes user involvement and aims to build a lasting sense of unity among its holders. TRUMP47 is more than just a token—it is a platform for engagement, belonging, and collective growth, offering unique ways for supporters to be a part of something greater. Официален уебсайт: https://trump47sol.com/ Купете TRUMP47 сега!

Токеномика и анализ на цената за Super President Trump 47 (TRUMP47) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Super President Trump 47 (TRUMP47), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.90K $ 10.90K $ 10.90K Общо предлагане: $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M Циркулиращо предлагане: $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.90K $ 10.90K $ 10.90K Рекорд за всички времена: $ 0.00410418 $ 0.00410418 $ 0.00410418 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Super President Trump 47 (TRUMP47)

Токеномика на Super President Trump 47 (TRUMP47): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Super President Trump 47 (TRUMP47) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TRUMP47 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TRUMP47 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TRUMP47, разгледайте цената в реално време на токените TRUMP47!

Прогноза за цената за TRUMP47 Искате ли да знаете какъв път може да поеме TRUMP47? Нашата страница за прогноза за цената TRUMP47 съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TRUMP47 сега!

