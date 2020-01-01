Токеномика на Super OETH (SUPEROETH) Открийте ключова информация за Super OETH (SUPEROETH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Super OETH (SUPEROETH) Origin’s expansion to Base introduces a new class of supercharged LSTs to accrue value to OGN. Super OETH will be the first token of its kind to offer a high yield on ETH with minimal risk. Instead of simply bridging Origin Ether to Base, we’ve designed a new supercharged LST that uses OETH as a building block for higher yields. Super OETH uses L2 incentives to enhance LST yield, earning far higher APYs than traditional LSTs. Our new product is the first supercharged LST, slated to launch on Base with additional L2s in the pipeline for this year. Официален уебсайт: https://www.originprotocol.com/super-oeth Купете SUPEROETH сега!

Токеномика и анализ на цената за Super OETH (SUPEROETH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Super OETH (SUPEROETH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 866.68M $ 866.68M $ 866.68M Общо предлагане: $ 222.24K $ 222.24K $ 222.24K Циркулиращо предлагане: $ 222.24K $ 222.24K $ 222.24K FDV (оценка при пълна реализация): $ 866.68M $ 866.68M $ 866.68M Рекорд за всички времена: $ 4,099.87 $ 4,099.87 $ 4,099.87 Най-ниска стойност за целия период: $ 1,312.97 $ 1,312.97 $ 1,312.97 Текуща цена: $ 3,902.17 $ 3,902.17 $ 3,902.17 Научете повече за цената на Super OETH (SUPEROETH)

Токеномика на Super OETH (SUPEROETH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Super OETH (SUPEROETH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SUPEROETH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SUPEROETH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SUPEROETH, разгледайте цената в реално време на токените SUPEROETH!

