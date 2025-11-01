Информация за цената за sun wukong (WUKONG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000764 $ 0.00000764 $ 0.00000764 24-часов нисък $ 0.00000796 $ 0.00000796 $ 0.00000796 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000764$ 0.00000764 $ 0.00000764 24-часов висок $ 0.00000796$ 0.00000796 $ 0.00000796 Рекорд за всички времена $ 0.00101444$ 0.00101444 $ 0.00101444 Най-ниска цена $ 0.00000752$ 0.00000752 $ 0.00000752 Промяна на цената (1ч) +0.11% Промяна на цената (1д) +2.15% Промяна на цената (7д) -4.36% Промяна на цената (7д) -4.36%

Цената в реално време за sun wukong (WUKONG) е$0.00000783. През последните 24 часа WUKONG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000764 до най-висока стойност $ 0.00000796, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WUKONG е $ 0.00101444, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000752.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WUKONG има промяна от +0.11% за последния час, +2.15% за 24 часа и -4.36% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за sun wukong (WUKONG)

Пазарна капитализация $ 7.83K$ 7.83K $ 7.83K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 7.83K$ 7.83K $ 7.83K Циркулиращо предлагане 999.71M 999.71M 999.71M Общо предлагане 999,707,544.173523 999,707,544.173523 999,707,544.173523

Текущата пазарна капитализация на sun wukong е $ 7.83K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WUKONG е 999.71M, като общото предлагане е 999707544.173523. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.83K.