Информация за Sumokoin (SUMO) Sumokoin (スモコイン in Japanese) is a fork from Monero, one of the most respectable cryptocurrency well-known for security, privacy, untraceability and active development. Starting as an educational project, we found that it would be great to create a new coin with high level of privacy by (1) moving forward right away to Ring Confidential Transactions (RingCT), (2) setting minimum transaction mixins to 12 that would make it high resistance to blockchain analysis attacks. Официален уебсайт: https://www.sumokoin.org/ Купете SUMO сега!

Пазарна капитализация: $ 83.22K
Общо предлагане: $ 66.36M
Циркулиращо предлагане: $ 66.36M
FDV (оценка при пълна реализация): $ 83.57K
Рекорд за всички времена: $ 11.2
Най-ниска стойност за целия период: $ 0
Текуща цена: $ 0.00125931

Токеномика на Sumokoin (SUMO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Sumokoin (SUMO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SUMO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SUMO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SUMO, разгледайте цената в реално време на токените SUMO!

