Информация за цената за Sultanoshi (STOSHI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.03668793 24-часов висок $ 0.03909366 Рекорд за всички времена $ 0.246005 Най-ниска цена $ 0.03507289 Промяна на цената (1ч) +0.85% Промяна на цената (1д) +6.04% Промяна на цената (7д) +1.77%

Цената в реално време за Sultanoshi (STOSHI) е$0.03896325. През последните 24 часа STOSHI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.03668793 до най-висока стойност $ 0.03909366, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на STOSHI е $ 0.246005, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.03507289.

Що се отнася до краткосрочното представяне, STOSHI има промяна от +0.85% за последния час, +6.04% за 24 часа и +1.77% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Sultanoshi (STOSHI)

Пазарна капитализация $ 290.23K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 290.23K Циркулиращо предлагане 7.45M Общо предлагане 7,448,762.695845

Текущата пазарна капитализация на Sultanoshi е $ 290.23K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на STOSHI е 7.45M, като общото предлагане е 7448762.695845. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 290.23K.