Информация за цената за SULLY (SULLY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00134211$ 0.00134211 $ 0.00134211 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +1.20% Промяна на цената (1д) +19.38% Промяна на цената (7д) +38.58% Промяна на цената (7д) +38.58%

Цената в реално време за SULLY (SULLY) е--. През последните 24 часа SULLY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SULLY е $ 0.00134211, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SULLY има промяна от +1.20% за последния час, +19.38% за 24 часа и +38.58% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за SULLY (SULLY)

Пазарна капитализация $ 198.78K$ 198.78K $ 198.78K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 198.78K$ 198.78K $ 198.78K Циркулиращо предлагане 849.84M 849.84M 849.84M Общо предлагане 849,843,238.829795 849,843,238.829795 849,843,238.829795

Текущата пазарна капитализация на SULLY е $ 198.78K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SULLY е 849.84M, като общото предлагане е 849843238.829795. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 198.78K.