Текущата пазарна капитализация на Suiswap е $ 63.35K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SSWP е 10.00B, като общото предлагане е 10000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 63.35K.

Цената в реално време за Suiswap (SSWP) е--. През последните 24 часа SSWP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SSWP е $ 0.00458571, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

История на цените за Suiswap (SSWP) USD

През днешния ден промяната в цената на Suiswap към USD беше $ 0.

През последните 30 дни промяната в цената на Suiswap към USD беше $ 0.

През последните 60 дни промяната в цената на Suiswap към USD беше $ 0.

През последните 90 дни промяната в цената на Suiswap към USD беше $ 0.