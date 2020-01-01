Токеномика на SUISSMA AI by Virtuals (SUISS) Открийте ключова информация за SUISSMA AI by Virtuals (SUISS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SUISSMA AI by Virtuals (SUISS) Suissma AI Agent is disrupting content creation by empowering users with cutting-edge AI tools for seamless content creation, automation, and publishing. From creating captivating posts, reels, and memes to managing newsletters and captions, Suissma AI makes content creation efficient and effortless. Built on innovation and user-focused design, Suissma AI integrates Web3 technology for enhanced utility. Token holders will enjoy access to upcoming app, features, and AI Agent at a discount or even free, depending on their holdings. Trusted by creators and businesses alike, Suissma AI is powered by a passionate team dedicated to disrupting the marketing industry. Be part of the future of content Suissma AI! Официален уебсайт: https://www.suissma.com/suissma-ai Бяла книга: https://gitbook.suissma.com/ Купете SUISS сега!

Токеномика и анализ на цената за SUISSMA AI by Virtuals (SUISS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SUISSMA AI by Virtuals (SUISS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 50.66K $ 50.66K $ 50.66K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 359.17M $ 359.17M $ 359.17M FDV (оценка при пълна реализация): $ 141.04K $ 141.04K $ 141.04K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00014104 $ 0.00014104 $ 0.00014104 Научете повече за цената на SUISSMA AI by Virtuals (SUISS)

Токеномика на SUISSMA AI by Virtuals (SUISS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SUISSMA AI by Virtuals (SUISS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SUISS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SUISS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SUISS, разгледайте цената в реално време на токените SUISS!

