Токеномика на SUIDeFAI by SuiAI (SUID) Открийте ключова информация за SUIDeFAI by SuiAI (SUID), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SUIDeFAI by SuiAI (SUID) SUIDeFAI integrates DeFi and AI to form an AI-Powered DAO driven by crowd intelligence. Built on the SUI blockchain, it redefines decision-making in DeFi using advanced AI algorithms within a decentralized framework. Leveraging SUIs scalability, speed, and low costs, SUIDeFAI introduces a new standard for DeFi. Core Modules of the SUIDeFAI platform: AI-Powered Governance: Machine learning models for real-time decision optimization.

DeFi Optimization: Reinforcement learning to maximize yield.

Crowd Intelligence Aggregation: NLP for sentiment analysis and consensus predictions. Официален уебсайт: https://suidef.ai Бяла книга: https://www.suidef.ai/assets/SUIDeFAI_Complete_Document.pdf Купете SUID сега!

Токеномика и анализ на цената за SUIDeFAI by SuiAI (SUID) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SUIDeFAI by SuiAI (SUID), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 35.21K $ 35.21K $ 35.21K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 35.21K $ 35.21K $ 35.21K Рекорд за всички времена: $ 0.00174686 $ 0.00174686 $ 0.00174686 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000246 $ 0.00000246 $ 0.00000246 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на SUIDeFAI by SuiAI (SUID)

Токеномика на SUIDeFAI by SuiAI (SUID): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SUIDeFAI by SuiAI (SUID) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SUID токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SUID токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SUID, разгледайте цената в реално време на токените SUID!

Прогноза за цената за SUID Искате ли да знаете какъв път може да поеме SUID? Нашата страница за прогноза за цената SUID съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SUID сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!