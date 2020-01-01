Токеномика на SUI TRUMP (SUITRUMP) Открийте ключова информация за SUI TRUMP (SUITRUMP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SUI TRUMP (SUITRUMP) SUITRUMP is a memecoin project within the SUI ecosystem, drawing inspiration from the determination and work ethic associated with Donald Trump. Designed to unite the SUI meme community, SUITRUMP aspires to establish itself as a leader in transparency and innovation within the space. Our slogan is that "It's all about WINNING". Beyond being an investment asset, SUITRUMP serves as a tool for fostering community engagement and collaboration. Официален уебсайт: https://sui-trump.com/ Бяла книга: https://cryptomischief.io/wp-content/uploads/SUITRUMP-FARM-PITCH-DECK.html Купете SUITRUMP сега!

Токеномика и анализ на цената за SUI TRUMP (SUITRUMP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SUI TRUMP (SUITRUMP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 506.22K $ 506.22K $ 506.22K Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 506.22K $ 506.22K $ 506.22K Рекорд за всички времена: $ 0.00143351 $ 0.00143351 $ 0.00143351 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на SUI TRUMP (SUITRUMP)

Токеномика на SUI TRUMP (SUITRUMP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SUI TRUMP (SUITRUMP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SUITRUMP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SUITRUMP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SUITRUMP, разгледайте цената в реално време на токените SUITRUMP!

Прогноза за цената за SUITRUMP Искате ли да знаете какъв път може да поеме SUITRUMP? Нашата страница за прогноза за цената SUITRUMP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SUITRUMP сега!

