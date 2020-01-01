Токеномика на Sui Monster (SUIMON) Открийте ключова информация за Sui Monster (SUIMON), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Sui Monster (SUIMON) This is Sui Chain meme token. We developed it by discovering the future development potential of Suichain and the positive aspects of meme tokens. I think it would be better if SUIMON did its best to grow into the meme token representing Suichain and thereby revitalize Suichain's meme token market. We will contribute to the future development of SuiChain and create a good meme token market by maximizing the strengths of meme tokens. Официален уебсайт: https://suimonster.com Купете SUIMON сега!

Токеномика и анализ на цената за Sui Monster (SUIMON) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Sui Monster (SUIMON), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 156.99K $ 156.99K $ 156.99K Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 156.99K $ 156.99K $ 156.99K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Sui Monster (SUIMON)

Токеномика на Sui Monster (SUIMON): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Sui Monster (SUIMON) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SUIMON токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SUIMON токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SUIMON, разгледайте цената в реално време на токените SUIMON!

Прогноза за цената за SUIMON Искате ли да знаете какъв път може да поеме SUIMON? Нашата страница за прогноза за цената SUIMON съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SUIMON сега!

