Информация за цената за SUI Desci Agents (DESCI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.02488851$ 0.02488851 $ 0.02488851 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) 0.00% Промяна на цената (1д) +5.53% Промяна на цената (7д) -21.86% Промяна на цената (7д) -21.86%

Цената в реално време за SUI Desci Agents (DESCI) е--. През последните 24 часа DESCI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DESCI е $ 0.02488851, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DESCI има промяна от 0.00% за последния час, +5.53% за 24 часа и -21.86% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за SUI Desci Agents (DESCI)

Пазарна капитализация $ 44.28K$ 44.28K $ 44.28K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 70.99K$ 70.99K $ 70.99K Циркулиращо предлагане 623.85M 623.85M 623.85M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на SUI Desci Agents е $ 44.28K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DESCI е 623.85M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 70.99K.