Sui DePIN цена (SUIDEPIN)
+545.86%
+547.48%
+343.78%
+343.78%
Цената в реално време за Sui DePIN (SUIDEPIN) е$0.00030701. През последните 24 часа SUIDEPIN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00004721 до най-висока стойност $ 0.00030757, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SUIDEPIN е $ 0.02374623, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00004336.
Що се отнася до краткосрочното представяне, SUIDEPIN има промяна от +545.86% за последния час, +547.48% за 24 часа и +343.78% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
Текущата пазарна капитализация на Sui DePIN е $ 307.01K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SUIDEPIN е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 307.01K.
През днешния ден промяната в цената на Sui DePIN към USD беше $ +0.00025959.
През последните 30 дни промяната в цената на Sui DePIN към USD беше $ +0.0017272673.
През последните 60 дни промяната в цената на Sui DePIN към USD беше $ +0.0007675032.
През последните 90 дни промяната в цената на Sui DePIN към USD беше $ +0.00015177604570704156.
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
|Днес
|$ +0.00025959
|+547.48%
|30 дни
|$ +0.0017272673
|+562.61%
|60 дни
|$ +0.0007675032
|+249.99%
|90 дни
|$ +0.00015177604570704156
|+97.77%
SUI DEPIN is the first modular data AI network—that we proudly call the AI Layer of the Internet. Our main goal is to enable billions of devices, AI agents, and data owners to securely transact and monetize their data. But beyond the technical jargon, SUI DEPIN is about creating a fair, decentralized, and scalable ecosystem that empowers users and businesses alike.
At its core, SUI DEPIN is a decentralized infrastructure that transforms unused internet bandwidth and data resources into valuable assets. Imagine a global network where devices and users contribute their bandwidth and processing power in exchange for rewards. This creates an ecosystem that benefits everyone—users, businesses, and the entire AI landscape.Our network is powered by over 1.5 million active nodes, spread across the globe. These nodes allow us to handle massive amounts of data daily, enabling us to scrape hundreds of thousands of records from websites efficiently and securely.
Every node in our network acts as a proxy which we can utilize to gather any kind of publicly available data. Our self developed AI algorithms allows us and our clients to extract the data from the website without creating any additional software. We can just describe what kind of data we are looking for and the algorithm can easily extract this data from crawled html code. Also having 1.5 million active nodes makes our network restriction proof which means we can scrape data worldwide no matter which country operates the servers. Our infrastructure solution solves a huge problem AI and BIg Data companies have. They need tremendous amounts of data to work on their models. Getting this data is getting harder and harder and requires to hire at least few experts in the field. Our solution currently can automize 99% of the work and allow the startups to get the same datasets as their big competitors.
|Време (UTC+8)
|Тип
|Информация
|10-31 05:09:00
|Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
|10-31 01:38:24
|Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
|10-30 11:46:23
|Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
|10-30 07:20:09
|Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
|10-28 21:35:49
|Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
|10-28 14:23:33
|Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%
