Информация за цената за Sui DePIN (SUIDEPIN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00004721 24-часов нисък $ 0.00030757 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.02374623 Най-ниска цена $ 0.00004336 Промяна на цената (1ч) +545.86% Промяна на цената (1д) +547.48% Промяна на цената (7д) +343.78%

Цената в реално време за Sui DePIN (SUIDEPIN) е$0.00030701. През последните 24 часа SUIDEPIN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00004721 до най-висока стойност $ 0.00030757, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SUIDEPIN е $ 0.02374623, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00004336.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SUIDEPIN има промяна от +545.86% за последния час, +547.48% за 24 часа и +343.78% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Sui DePIN (SUIDEPIN)

Пазарна капитализация $ 307.01K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 307.01K Циркулиращо предлагане 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Sui DePIN е $ 307.01K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SUIDEPIN е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 307.01K.