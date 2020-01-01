Токеномика на Success Kid (SKID) Открийте ключова информация за Success Kid (SKID), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Success Kid (SKID) $SKID is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative ShibaCumGM ElonKishu TurboAss FlokiMoon Inu coins. The Inu’s have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the memes. $SKID is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $SKID is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $SKID show you the way Официален уебсайт: https://successkidsol.com/ Бяла книга: https://successkidsol.com/ Купете SKID сега!

Токеномика и анализ на цената за Success Kid (SKID) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Success Kid (SKID), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 668.86K $ 668.86K $ 668.86K Общо предлагане: $ 88.88M $ 88.88M $ 88.88M Циркулиращо предлагане: $ 88.88M $ 88.88M $ 88.88M FDV (оценка при пълна реализация): $ 668.86K $ 668.86K $ 668.86K Рекорд за всички времена: $ 0.256026 $ 0.256026 $ 0.256026 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0041881 $ 0.0041881 $ 0.0041881 Текуща цена: $ 0.00752543 $ 0.00752543 $ 0.00752543 Научете повече за цената на Success Kid (SKID)

Токеномика на Success Kid (SKID): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Success Kid (SKID) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SKID токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SKID токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SKID, разгледайте цената в реално време на токените SKID!

