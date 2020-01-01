Токеномика на Stupidcoin (STUPIDCOIN) Открийте ключова информация за Stupidcoin (STUPIDCOIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Stupidcoin (STUPIDCOIN) StupidCoin ($STUPIDCOIN) is a cryptocurrency designed as a satirical exploration of the speculative nature of crypto trading. The project aims to highlight the often irrational behavior within crypto markets by embracing humor and community-driven engagement as core elements of its identity. StupidCoin is a community-driven project that thrives on collective participation, creativity, and the shared vision of its members. It serves as a platform for individuals to engage with cryptocurrency in a fun, lighthearted way while fostering a sense of belonging through active involvement in decision-making and project development. The project’s ultimate goal is to show that even in the world of humor and satire, meaningful connections and innovative ideas can emerge. Официален уебсайт: https://pump.fun/coin/4zUDFduzd6dWisjkrS7d7VSEw3EdrV3t7KkYPznZpump Купете STUPIDCOIN сега!

Токеномика и анализ на цената за Stupidcoin (STUPIDCOIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Stupidcoin (STUPIDCOIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 21.29K $ 21.29K $ 21.29K Общо предлагане: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M Циркулиращо предлагане: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M FDV (оценка при пълна реализация): $ 21.29K $ 21.29K $ 21.29K Рекорд за всички времена: $ 0.00364443 $ 0.00364443 $ 0.00364443 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Stupidcoin (STUPIDCOIN)

Токеномика на Stupidcoin (STUPIDCOIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Stupidcoin (STUPIDCOIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой STUPIDCOIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой STUPIDCOIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на STUPIDCOIN, разгледайте цената в реално време на токените STUPIDCOIN!

Прогноза за цената за STUPIDCOIN Искате ли да знаете какъв път може да поеме STUPIDCOIN? Нашата страница за прогноза за цената STUPIDCOIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените STUPIDCOIN сега!

