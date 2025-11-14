Токеномика на STUPID INU (STUPID)
Токеномика и анализ на цената за STUPID INU (STUPID)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за STUPID INU (STUPID), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Информация за STUPID INU (STUPID)
Токеномика на STUPID INU (STUPID): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на STUPID INU (STUPID) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой STUPID токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой STUPID токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на STUPID, разгледайте цената в реално време на токените STUPID!
Прогноза за цената за STUPID
Искате ли да знаете какъв път може да поеме STUPID? Нашата страница за прогноза за цената STUPID съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
