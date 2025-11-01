Информация за цената за STUPID INU (STUPID) (USD)

Цената в реално време за STUPID INU (STUPID) е--. През последните 24 часа STUPID се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на STUPID е $ 0,0068393, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, STUPID има промяна от -1,05% за последния час, +4,58% за 24 часа и -19,86% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за STUPID INU (STUPID)

Текущата пазарна капитализация на STUPID INU е $ 183,34K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на STUPID е 999,48M, като общото предлагане е 999478653.763201. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 183,34K.