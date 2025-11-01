БорсаDEX+
Цената в реално време на STUPID INU днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за STUPID към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на STUPID в MEXC сега.Цената в реално време на STUPID INU днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за STUPID към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на STUPID в MEXC сега.

Повече за STUPID

STUPIDценова информация

Какво представлява STUPID

Официален уебсайт на STUPID

Токеномика на STUPID

STUPID ценова прогноза

STUPID INU Лого

STUPID INU цена (STUPID)

Не се намира в списъка

1 STUPID към USD - цена в реално време:

$0,00018342
$0,00018342$0,00018342
+4,50%1D
mexc
USD
STUPID INU (STUPID) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:57:06 (UTC+8)

Информация за цената за STUPID INU (STUPID) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0068393
$ 0,0068393$ 0,0068393

$ 0
$ 0$ 0

-1,05%

+4,58%

-19,86%

-19,86%

Цената в реално време за STUPID INU (STUPID) е--. През последните 24 часа STUPID се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на STUPID е $ 0,0068393, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, STUPID има промяна от -1,05% за последния час, +4,58% за 24 часа и -19,86% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за STUPID INU (STUPID)

$ 183,34K
$ 183,34K$ 183,34K

--
----

$ 183,34K
$ 183,34K$ 183,34K

999,48M
999,48M 999,48M

999 478 653,763201
999 478 653,763201 999 478 653,763201

Текущата пазарна капитализация на STUPID INU е $ 183,34K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на STUPID е 999,48M, като общото предлагане е 999478653.763201. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 183,34K.

История на цените за STUPID INU (STUPID) USD

През днешния ден промяната в цената на STUPID INU към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на STUPID INU към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на STUPID INU към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на STUPID INU към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+4,58%
30 дни$ 0-26,38%
60 дни$ 0-58,80%
90 дни$ 0--

Какво е STUPID INU (STUPID)

STUPID INU is a meme coin that features a cartoonish, orange Shiba Inu dog with a dopey, half-smiling expression and red exclamation marks, evoking a "stupid" or clueless vibe on a yellow background. The main idea behind it is to embrace the concept of being "stupid" and turn it from something negative into a positive and fun feeling, by making the community unite over saying or doing something that would generally be perceived as unintelligent, but here it gets completely flipped upside down, and it is welcomed with open arms.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

STUPID INU (STUPID) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за STUPID INU (USD)

Колко ще струва STUPID INU (STUPID) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от STUPID INU (STUPID) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за STUPID INU.

Проверете прогнозата за цената за STUPID INU сега!

STUPID към местни валути

Токеномика на STUPID INU (STUPID)

Разбирането на токеномиката на STUPID INU (STUPID) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените STUPID сега!

Хората също питат: Други въпроси относно STUPID INU (STUPID)

Колко струва STUPID INU (STUPID) днес?
Цената в реално време на STUPID в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на STUPID към USD?
Текущата цена на STUPID към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на STUPID INU?
Пазарната капитализация за STUPID е $ 183,34K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на STUPID?
Циркулиращото предлагане на STUPID е 999,48M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на STUPID?
STUPID постигна ATH цена от 0,0068393 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на STUPID?
STUPID достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на STUPID?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за STUPID е -- USD.
Ще се повиши ли STUPID тази година?
STUPID може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за STUPID за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за STUPID INU (STUPID)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

