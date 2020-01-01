Токеномика на StrongHands (SHND) Открийте ключова информация за StrongHands (SHND), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за StrongHands (SHND) StrongHands™ is a free open source project derived from Bitcoin, with the goal of providing a long-term energy-efficient crypto-currency. Build on the foundation of Bitcoin, innovations such as proof-of-stake help further advance the field of crypto-currency. StrongHands™ is a StrongHands™ network-compatible, community-developed wallet client. The project has been designed to provide people with a stable, secure, and feature-rich alternative to the StrongHands™ reference wallet PPCoin. To help facilitate broad community cooperation, many trusted StrongHands™/Peershares community leaders have write permissions to the project’s codebase, allowing for decentralization and continuity. Community members, old and new, are encouraged to find ways to contribute to the success of the project. If you have experience with programming, product design, QA engineering, translation, or have a different set of skills that you want to bring to the project, your involvement is appreciated! Официален уебсайт: https://www.stronghands.io/ Бяла книга: https://github.com/stronghandsblockchain/iSHND-NewSource/blob/main/Litepaper.pdf Купете SHND сега!

Токеномика и анализ на цената за StrongHands (SHND) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за StrongHands (SHND), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 96.19K $ 96.19K $ 96.19K Общо предлагане: $ 20.30B $ 20.30B $ 20.30B Циркулиращо предлагане: $ 20.30B $ 20.30B $ 20.30B FDV (оценка при пълна реализация): $ 96.19K $ 96.19K $ 96.19K Рекорд за всички времена: $ 0.00126111 $ 0.00126111 $ 0.00126111 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на StrongHands (SHND)

Токеномика на StrongHands (SHND): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на StrongHands (SHND) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SHND токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SHND токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SHND, разгледайте цената в реално време на токените SHND!

