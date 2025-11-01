БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Striker League днес е 0.00096514 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MBS към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MBS в MEXC сега.Цената в реално време на Striker League днес е 0.00096514 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MBS към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MBS в MEXC сега.

Повече за MBS

MBSценова информация

Какво представлява MBS

Бяла книга MBS

Официален уебсайт на MBS

Токеномика на MBS

MBS ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Striker League Лого

Striker League цена (MBS)

Не се намира в списъка

1 MBS към USD - цена в реално време:

$0.00096306
$0.00096306$0.00096306
-24.70%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Striker League (MBS) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:57:19 (UTC+8)

Информация за цената за Striker League (MBS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00095774
$ 0.00095774$ 0.00095774
24-часов нисък
$ 0.00130429
$ 0.00130429$ 0.00130429
24-часов висок

$ 0.00095774
$ 0.00095774$ 0.00095774

$ 0.00130429
$ 0.00130429$ 0.00130429

$ 2.58
$ 2.58$ 2.58

$ 0.00095774
$ 0.00095774$ 0.00095774

-3.57%

-24.60%

-20.98%

-20.98%

Цената в реално време за Striker League (MBS) е$0.00096514. През последните 24 часа MBS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00095774 до най-висока стойност $ 0.00130429, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MBS е $ 2.58, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00095774.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MBS има промяна от -3.57% за последния час, -24.60% за 24 часа и -20.98% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Striker League (MBS)

$ 603.63K
$ 603.63K$ 603.63K

--
----

$ 965.13K
$ 965.13K$ 965.13K

625.44M
625.44M 625.44M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Striker League е $ 603.63K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MBS е 625.44M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 965.13K.

История на цените за Striker League (MBS) USD

През днешния ден промяната в цената на Striker League към USD беше $ -0.000315042302094301.
През последните 30 дни промяната в цената на Striker League към USD беше $ -0.0005167092.
През последните 60 дни промяната в цената на Striker League към USD беше $ -0.0003554021.
През последните 90 дни промяната в цената на Striker League към USD беше $ -0.000393811691021888.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.000315042302094301-24.60%
30 дни$ -0.0005167092-53.53%
60 дни$ -0.0003554021-36.82%
90 дни$ -0.000393811691021888-28.97%

Какво е Striker League (MBS)

LINEUP Games is the next-gen esports metaverse that enables players to Create, Play, Compete, and Earn.

LINEUP Games combines high-production-value, multiplayer gaming with Solana, Base, TON, KAIA blockchain, NFTs, and decentralized finance to deliver an exciting, turn-based, play-to-earn soccer game that’s easy to learn yet hard to master.

Play in Three Modes:

  1. Player vs Environment: Training mode played against the computer
  2. Player vs Player: Classic game where each team is controlled by users
  3. Team vs Team: Each team is controlled and played by multiple users

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Striker League (USD)

Колко ще струва Striker League (MBS) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Striker League (MBS) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Striker League.

Проверете прогнозата за цената за Striker League сега!

MBS към местни валути

Токеномика на Striker League (MBS)

Разбирането на токеномиката на Striker League (MBS) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MBS сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Striker League (MBS)

Колко струва Striker League (MBS) днес?
Цената в реално време на MBS в USD е 0.00096514 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MBS към USD?
Текущата цена на MBS към USD е $ 0.00096514. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Striker League?
Пазарната капитализация за MBS е $ 603.63K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MBS?
Циркулиращото предлагане на MBS е 625.44M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MBS?
MBS постигна ATH цена от 2.58 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MBS?
MBS достигна ATL цена от 0.00095774 USD.
Какъв е обемът на търговията на MBS?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MBS е -- USD.
Ще се повиши ли MBS тази година?
MBS може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MBS за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:57:19 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Striker League (MBS)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,968.00
$109,968.00$109,968.00

-0.23%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,888.25
$3,888.25$3,888.25

+0.70%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02868
$0.02868$0.02868

-10.87%

Solana Лого

Solana

SOL

$188.60
$188.60$188.60

+0.23%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,888.25
$3,888.25$3,888.25

+0.70%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,968.00
$109,968.00$109,968.00

-0.23%

Solana Лого

Solana

SOL

$188.60
$188.60$188.60

+0.23%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5500
$2.5500$2.5500

+1.03%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,089.85
$1,089.85$1,089.85

+0.50%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000715
$0.0000715$0.0000715

+43.00%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09903
$0.09903$0.09903

+890.30%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000701
$0.000701$0.000701

+250.50%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0043
$0.0043$0.0043

+72.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000109
$0.00000109$0.00000109

+70.31%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00030
$0.00030$0.00030

+66.66%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.6678
$0.6678$0.6678

+29.74%