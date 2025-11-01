Информация за цената за Striker League (MBS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00095774 $ 0.00095774 $ 0.00095774 24-часов нисък $ 0.00130429 $ 0.00130429 $ 0.00130429 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00095774$ 0.00095774 $ 0.00095774 24-часов висок $ 0.00130429$ 0.00130429 $ 0.00130429 Рекорд за всички времена $ 2.58$ 2.58 $ 2.58 Най-ниска цена $ 0.00095774$ 0.00095774 $ 0.00095774 Промяна на цената (1ч) -3.57% Промяна на цената (1д) -24.60% Промяна на цената (7д) -20.98% Промяна на цената (7д) -20.98%

Цената в реално време за Striker League (MBS) е$0.00096514. През последните 24 часа MBS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00095774 до най-висока стойност $ 0.00130429, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MBS е $ 2.58, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00095774.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MBS има промяна от -3.57% за последния час, -24.60% за 24 часа и -20.98% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Striker League (MBS)

Пазарна капитализация $ 603.63K$ 603.63K $ 603.63K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 965.13K$ 965.13K $ 965.13K Циркулиращо предлагане 625.44M 625.44M 625.44M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Striker League е $ 603.63K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MBS е 625.44M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 965.13K.