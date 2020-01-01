Токеномика на Stride Staked Juno (STJUNO) Открийте ключова информация за Stride Staked Juno (STJUNO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Stride Staked Juno (STJUNO) Stride Staked JUNO, or stJUNO is a derivative token representative of the native token, JUNO, of Juno Network. Juno Network stands as a permissionless chain designed for Cosmwasm smart contracts and is notable for hosting the largest base of DAOs within the Cosmos ecosystem.This liquid form maintains its value and can be readily employed in DeFi activities with a 33.48% staking reward. stJUNO is integrated on Umee, Osmosis DEX, and cSwap. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there. Официален уебсайт: https://www.stride.zone/ Купете STJUNO сега!

Токеномика и анализ на цената за Stride Staked Juno (STJUNO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Stride Staked Juno (STJUNO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 253.80K $ 253.80K $ 253.80K Общо предлагане: $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M Циркулиращо предлагане: $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M FDV (оценка при пълна реализация): $ 253.80K $ 253.80K $ 253.80K Рекорд за всички времена: $ 1.22 $ 1.22 $ 1.22 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.100663 $ 0.100663 $ 0.100663 Текуща цена: $ 0.147806 $ 0.147806 $ 0.147806 Научете повече за цената на Stride Staked Juno (STJUNO)

Токеномика на Stride Staked Juno (STJUNO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Stride Staked Juno (STJUNO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой STJUNO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой STJUNO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на STJUNO, разгледайте цената в реално време на токените STJUNO!

Прогноза за цената за STJUNO Искате ли да знаете какъв път може да поеме STJUNO? Нашата страница за прогноза за цената STJUNO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените STJUNO сега!

