Токеномика на Stride Staked Injective (STINJ) Открийте ключова информация за Stride Staked Injective (STINJ), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Stride Staked Injective (STINJ) stINJ is the token received in exchange for staking INJ with Stride. INJ is the native token of Injective Protocol. By staking INJ with Stride, users can earn stINJ, which are redeemable for INJ at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on INJ. Stride supports staking INJ on its mainnet, which launched in late July 2022. With stINJ, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards, giving them the ability to take advantage of Injective Protocol's DeFi offerings and pursue more yields within the ecosystem. Официален уебсайт: https://www.stride.zone/ Купете STINJ сега!

Токеномика и анализ на цената за Stride Staked Injective (STINJ) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Stride Staked Injective (STINJ), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 383.34K $ 383.34K $ 383.34K Общо предлагане: $ 20.02K $ 20.02K $ 20.02K Циркулиращо предлагане: $ 20.02K $ 20.02K $ 20.02K FDV (оценка при пълна реализация): $ 383.34K $ 383.34K $ 383.34K Рекорд за всички времена: $ 62.85 $ 62.85 $ 62.85 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 19.15 $ 19.15 $ 19.15 Научете повече за цената на Stride Staked Injective (STINJ)

Токеномика на Stride Staked Injective (STINJ): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Stride Staked Injective (STINJ) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой STINJ токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой STINJ токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на STINJ, разгледайте цената в реално време на токените STINJ!

Прогноза за цената за STINJ Искате ли да знаете какъв път може да поеме STINJ? Нашата страница за прогноза за цената STINJ съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените STINJ сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!