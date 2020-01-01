Токеномика на Stressed Guy (STRESSGUY) Открийте ключова информация за Stressed Guy (STRESSGUY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Stressed Guy (STRESSGUY) Meet Stressed Guy, the human embodiment of "What now?!" Long before Chill Guy was out there sipping lattes, meditating, and pretending everything's fine, the CHADS were in the trenches—grinding their teeth, sweating deadlines, and questioning all of their life choices. And that's when Stressed Guy stepped up, a hero (or anti-hero?) ready to shoulder the burden of everyone's anxiety, overthinking, and over-caffeination.

Токеномика и анализ на цената за Stressed Guy (STRESSGUY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Stressed Guy (STRESSGUY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 9.26K $ 9.26K $ 9.26K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 9.26K $ 9.26K $ 9.26K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0

Токеномика на Stressed Guy (STRESSGUY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Stressed Guy (STRESSGUY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой STRESSGUY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой STRESSGUY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на STRESSGUY, разгледайте цената в реално време на токените STRESSGUY!

