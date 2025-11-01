Информация за цената за Streme (STREME) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000471 $ 0.00000471 $ 0.00000471 24-часов нисък $ 0.00000503 $ 0.00000503 $ 0.00000503 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000471$ 0.00000471 $ 0.00000471 24-часов висок $ 0.00000503$ 0.00000503 $ 0.00000503 Рекорд за всички времена $ 0.00004477$ 0.00004477 $ 0.00004477 Най-ниска цена $ 0.00000433$ 0.00000433 $ 0.00000433 Промяна на цената (1ч) +0.92% Промяна на цената (1д) +5.04% Промяна на цената (7д) +10.14% Промяна на цената (7д) +10.14%

Цената в реално време за Streme (STREME) е$0.00000504. През последните 24 часа STREME се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000471 до най-висока стойност $ 0.00000503, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на STREME е $ 0.00004477, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000433.

Що се отнася до краткосрочното представяне, STREME има промяна от +0.92% за последния час, +5.04% за 24 часа и +10.14% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Streme (STREME)

Пазарна капитализация $ 475.40K$ 475.40K $ 475.40K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 475.40K$ 475.40K $ 475.40K Циркулиращо предлагане 94.51B 94.51B 94.51B Общо предлагане 94,513,933,281.59767 94,513,933,281.59767 94,513,933,281.59767

Текущата пазарна капитализация на Streme е $ 475.40K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на STREME е 94.51B, като общото предлагане е 94513933281.59767. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 475.40K.