Информация за Strawberry AI (BERRY) Strawberry AI - Connecting agents to DeFAI Strawberry AI is an advanced AI-powered, crypto-centric search engine. It is multi-modal by default and a primitive towards artificial general intelligence (AGI). Multi-agent collaboration [2] in Strawberry AI involves multiple agents working together to achieve complex goals. This collaboration can take various forms depending on the nature and requirements of the tasks. Effective collaboration ensures that tasks are completed efficiently and accurately. Официален уебсайт: https://usestrawberry.ai/

Токеномика и анализ на цената за Strawberry AI (BERRY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Strawberry AI (BERRY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 13.93M $ 13.93M $ 13.93M Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 13.93M $ 13.93M $ 13.93M Рекорд за всички времена: $ 0.543873 $ 0.543873 $ 0.543873 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00370806 $ 0.00370806 $ 0.00370806 Текуща цена: $ 0.139871 $ 0.139871 $ 0.139871 Научете повече за цената на Strawberry AI (BERRY)

Токеномика на Strawberry AI (BERRY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Strawberry AI (BERRY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BERRY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BERRY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BERRY, разгледайте цената в реално време на токените BERRY!

