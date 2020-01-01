Токеномика на Strategic Solana Reserve (SSR) Открийте ключова информация за Strategic Solana Reserve (SSR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Strategic Solana Reserve (SSR) $SSR is the official meme of the Strategic Solana Reserve. In the wake of the groundbreaking Solana Meme: $TRUMP, many believe that a Solana Strategic Reserve is inevitable. The SSR, is designed to welcome and celebrate the Solana community. Over time the Strategic Solana Reserve aims to build a Solana treasury to reward the community, democratizing Solana further. This treasury will be layered with investments made into critical technological and other assets such as indexers, infra, DeFi and AI which push the Solana ecosystem further. Официален уебсайт: https://strategic-solana-reserve.com/ Купете SSR сега!

Токеномика и анализ на цената за Strategic Solana Reserve (SSR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Strategic Solana Reserve (SSR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.39M $ 3.39M $ 3.39M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.39M $ 3.39M $ 3.39M Рекорд за всички времена: $ 0.00738126 $ 0.00738126 $ 0.00738126 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00339366 $ 0.00339366 $ 0.00339366 Научете повече за цената на Strategic Solana Reserve (SSR)

Токеномика на Strategic Solana Reserve (SSR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Strategic Solana Reserve (SSR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SSR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SSR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SSR, разгледайте цената в реално време на токените SSR!

Прогноза за цената за SSR Искате ли да знаете какъв път може да поеме SSR? Нашата страница за прогноза за цената SSR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SSR сега!

