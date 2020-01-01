Токеномика на Strategic Meme Reserve (SMR) Открийте ключова информация за Strategic Meme Reserve (SMR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Strategic Meme Reserve (SMR) The Strategic Meme Reserve is an ambitious initiative that combines elements of art, community, and financial innovation. Inspired by DarkFarms, the artist known for The Book of Meme, this project brings together a curated and evolving gallery of significant memes—starting with infamous “rugpulls” that have become iconic within the crypto community. It serves as both a commentary on and a celebration of meme culture and its impact on the digital world. Beyond its playful surface as “just another meme,” the Strategic Meme Reserve aims to establish a lasting, unique entity. At its core, this project is working towards creating a DAO, underpinned by a real memecoin reserve that serves as its foundation. The ultimate goal is to build something that resonates with the original idea of a “Strategic Memecoin Reserve,” transcending the traditional boundaries of both art and cryptocurrency. By weaving these elements together, the Strategic Meme Reserve aspires to embody the humor, resilience, and creativity of the meme world, while also exploring its potential for real financial and cultural significance. Официален уебсайт: https://strategicreserve.meme Купете SMR сега!

Токеномика и анализ на цената за Strategic Meme Reserve (SMR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Strategic Meme Reserve (SMR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 109.08K $ 109.08K $ 109.08K Общо предлагане: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M Циркулиращо предлагане: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M FDV (оценка при пълна реализация): $ 109.08K $ 109.08K $ 109.08K Рекорд за всички времена: $ 0.00147563 $ 0.00147563 $ 0.00147563 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00006473 $ 0.00006473 $ 0.00006473 Текуща цена: $ 0.0001091 $ 0.0001091 $ 0.0001091 Научете повече за цената на Strategic Meme Reserve (SMR)

Токеномика на Strategic Meme Reserve (SMR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Strategic Meme Reserve (SMR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SMR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SMR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SMR, разгледайте цената в реално време на токените SMR!

Прогноза за цената за SMR Искате ли да знаете какъв път може да поеме SMR? Нашата страница за прогноза за цената SMR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SMR сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!