Информация за цената за Strategic ETH Reserve (SΞR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00057141 $ 0.00057141 $ 0.00057141 24-часов нисък $ 0.0005754 $ 0.0005754 $ 0.0005754 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00057141$ 0.00057141 $ 0.00057141 24-часов висок $ 0.0005754$ 0.0005754 $ 0.0005754 Рекорд за всички времена $ 0.283912$ 0.283912 $ 0.283912 Най-ниска цена $ 0.00021677$ 0.00021677 $ 0.00021677 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -0.38% Промяна на цената (7д) +6.07% Промяна на цената (7д) +6.07%

Цената в реално време за Strategic ETH Reserve (SΞR) е$0.000573. През последните 24 часа SΞR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00057141 до най-висока стойност $ 0.0005754, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SΞR е $ 0.283912, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00021677.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SΞR има промяна от -- за последния час, -0.38% за 24 часа и +6.07% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Strategic ETH Reserve (SΞR)

Пазарна капитализация $ 57.30K$ 57.30K $ 57.30K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 57.30K$ 57.30K $ 57.30K Циркулиращо предлагане 100.00M 100.00M 100.00M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Strategic ETH Reserve е $ 57.30K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SΞR е 100.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 57.30K.