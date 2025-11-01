Информация за цената за Stork (SMS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001101 $ 0.00001101 $ 0.00001101 24-часов нисък $ 0.00001132 $ 0.00001132 $ 0.00001132 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001101$ 0.00001101 $ 0.00001101 24-часов висок $ 0.00001132$ 0.00001132 $ 0.00001132 Рекорд за всички времена $ 0.00035121$ 0.00035121 $ 0.00035121 Най-ниска цена $ 0.00001029$ 0.00001029 $ 0.00001029 Промяна на цената (1ч) +0.12% Промяна на цената (1д) +1.14% Промяна на цената (7д) -1.75% Промяна на цената (7д) -1.75%

Цената в реално време за Stork (SMS) е$0.00001118. През последните 24 часа SMS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001101 до най-висока стойност $ 0.00001132, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SMS е $ 0.00035121, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001029.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SMS има промяна от +0.12% за последния час, +1.14% за 24 часа и -1.75% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Stork (SMS)

Пазарна капитализация $ 11.16K$ 11.16K $ 11.16K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 11.16K$ 11.16K $ 11.16K Циркулиращо предлагане 997.60M 997.60M 997.60M Общо предлагане 997,602,480.826567 997,602,480.826567 997,602,480.826567

Текущата пазарна капитализация на Stork е $ 11.16K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SMS е 997.60M, като общото предлагане е 997602480.826567. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 11.16K.