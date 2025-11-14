Токеномика на Stool Prisondente (JAILSTOOL) Открийте ключова информация за Stool Prisondente (JAILSTOOL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Токеномика и анализ на цената за Stool Prisondente (JAILSTOOL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Stool Prisondente (JAILSTOOL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.69M $ 1.69M $ 1.69M Общо предлагане: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Циркулиращо предлагане: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.69M $ 1.69M $ 1.69M Рекорд за всички времена: $ 0.217874 $ 0.217874 $ 0.217874 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00162822 $ 0.00162822 $ 0.00162822 Текуща цена: $ 0.00168921 $ 0.00168921 $ 0.00168921 Научете повече за цената на Stool Prisondente (JAILSTOOL)

Информация за Stool Prisondente (JAILSTOOL) Официален уебсайт: https://getjailstool.com/

Токеномика на Stool Prisondente (JAILSTOOL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Stool Prisondente (JAILSTOOL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой JAILSTOOL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой JAILSTOOL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на JAILSTOOL, разгледайте цената в реално време на токените JAILSTOOL!

Прогноза за цената за JAILSTOOL Искате ли да знаете какъв път може да поеме JAILSTOOL? Нашата страница за прогноза за цената JAILSTOOL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

